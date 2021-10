Santa Marinella, domenica 10 ottobre via Aurelia chiusa per gare sportive

Santa Marinella – “Si comunica che a causa dell’evento sportivo “Triathlon Sprint Città di Santa Marinella 2021″ il giorno domenica 10 ottobre 2021 la SS1 Aurelia verrà interdetta al traffico veicolare da via Vignacce (sottopasso ferroviario) alla rotatoria di Via dei Mari (prato del mare) dalle ore 13 per una durata stimata di 4 ore. La viabilità cittadina sarà dirottata nelle vie interne che per tali motivazione subiranno un notevole aumento di traffico veicolare”. Così il Comune di Santa Marinella in una nota.

