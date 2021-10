Fiumicino, Orgoglio cittadino apre il tesseramento 2022

Fiumicino – “Nella giornata di sabato 9 ottobre 2021 ha avuto luogo l’incontro con le famiglie di “Orgoglio Cittadino”, uno dei progetti di “Terzo Polo”. Sono state incontrate le famiglie del territorio per dare il via al tesseramento 2022, illustrando i lavori a cui “Orgoglio Cittadino” ha finora preso parte: raccolte alimentari per la Misericordia e la Croce Rossa, l’aiuto immediato ad alcuni cittadini in forte difficoltà e la pulizia di spiagge ed aree verdi”.

A parlare sono Vincenzo Ritondale e Annalisa Buccieri di “Orgoglio Cittadino”. “Dalla nascita di “Orgoglio Cittadino” hanno inoltre appoggiato il movimento figure professionali di alto livello, come l’avvocato Antonio Petrongolo.

L’appello è quello di appoggiare il movimento per avere la possibilità di portare in amministrazione la forza e la voce di una cittadinanza attiva che vuole esporre i propri valori e progetti in prima persona, senza alcun filtro che allontani la politica dalle vere esigenze dei cittadini”.

