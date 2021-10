Ostia X Municipio – Si fa molto grave la situazione del secondo incendio divampato oggi domenica 10 ottobre a Ostia: le fiamme sono talmente alte che né i vigili del fuoco né i volontari possono intervenire. Le fiamme continuano ad alimentare il rogo e l’unica soluzione è attendere che arrivino gli elicotteri

Una domenica di fuoco, quindi, per il X Municipio. Questo il secondo incendio divampato in poche ore a Ostia. Dopo il primo di questa mattina in una casa Ater a via delle Ebridi (leggi qui) le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile sono partite per spegnere un secondo rogo, ma lo stato di fatto impedisce il loro diretto intervento.

di 9 Galleria fotografica Incendio a Ostia in via della Martinica









Una colonna di fumo denso e nero si sta alzando, infatti, dalla sponda ostiense di Fiumara Grande. A prendere fuoco in via della Martinica un campo di canneti e sterpaglie, nei pressi del Parco Pallotta.

Per domare le fiamme altissime che si alzano dal luogo del rogo e sono visibili anche a grande distanza erano scesi in campo i vigili del fuoco, la Protezione Civile BluSub, la Protezione Civile The Angels.

Notizia in aggiornamento

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio