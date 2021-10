Milano – La Francia vince l’Uefa Nations league, battendo in rimonta la Spagna per 2-1. Succede tutto nei secondi 45 minuti, dopo un primo tempo avaro di emozioni. Basta un tempo, però, per dare spettacolo al Meazza di Milano, con continui capovolgimenti di fronte e match in bilico fino alla fine. La sbloccano gli uomini di Luis Enrique, con Oyarzabal che sfrutta un indecisione della difesa transalpina al 64’. Passano appena due minuti e al 66’ Benzema riporta il risultato in parità con uno spettacolare tiro a giro che non lascia scampo al portiere spagnolo. La finale la decide Mbappe, con un gol all’80’. La Spagna si ributta in avanti e, nonostante i 5 minuti di recupero, non riesce a raddrizzare il risultato. (fonte Adnkronos, foto Twitter @Euro2024)

Foto 3 di 5