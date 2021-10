A Ladispoli via al primo Corso di Formazione “Interventi di recupero della fauna selvatica in difficoltà”

Ladispoli – Il Nogra – Nucleo Operativo Guardie Rurali Ausiliarie di Ladispoli organizza il primo Corso di Formazione “Interventi di recupero della fauna selvatica in difficoltà”. Il corso è rivolto a tutte le guardie zoofile volontarie (ma non solo) che intendono approfondire la propria conoscenza sulla fauna selvatica e sui primi interventi di soccorso quando si trovano degli animali feriti.

“Capita spesso – spiega il Nogra in una nota stampa – anche in città, di trovare piccoli animali feriti o in difficoltà, ma anche semplicemente uccellini caduti dal nido. Il corso darà le informazioni di base per capire come e quando intervenire.

Il Nogra da oltre cinque anni, sul territorio di Ladispoli e Cerveteri, aiuta i cittadini che trovano animali in difficoltà, organizzando una staffetta di volontari per il trasporto degli animali presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica Lipu di Roma.

Il corso, strutturato in 20 ore di lezione teoriche e pratiche, partirà il 23 ottobre 2021. Per informazioni sul corso potete contattarci all’e-mail nograladispoli2@libero.it o attraverso la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/NograLadispoli .

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli