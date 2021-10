Amanati: “Santa Severa si prepara alla prossima stagione estiva”

Santa Marinella – “Iniziata una serie di lavori, che si protrarranno per tutto il periodo invernale, al fine di dare decoro e sicurezza alla località balneare, anche per prepararci in tempo alla prossima stagione estiva”. A parlare è il delegato per Santa Severa Andrea Amanati.

Molte le cose da fare, e che già alcune sono iniziate, tra le quali la pulizia dei tombini stradali, lo spazzamento stradale, la potatura stagionale delle alberature, la manutenzione ordinaria, il ripristino di alcuni punti luce, e a breve partirà l’asfaltatura delle strade e nuova segnaletica orizzontale e verticale per la sicurezza stradale.

Insomma sarà un inverno a pieno ritmo, e grazie anche alla collaborazione dei delegati Donnini e Frezza, e naturalmente alla capacità e alla tenacia del Sindaco Tidei, e di tutta l’amministrazione comunale, pian piano anche Santa Severa tornerà ad essere una località balneare modello da fare invidia a tante altre, e con tanti nuovi servizi”.

