Ardea, la linea ex 4bis cambia orari dall’11 al 15 ottobre

Ardea – Al fine di adeguare il servizio alle differenti esigenze degli Istituti Scolastici e agevolare l’utenza, in attesa degli orari definitivi, l’Amministrazione comunale informa l’utenza che orari e percorsi della linea ex 4bis hanno subito importanti variazioni.

La Linea 4bis è stata suddivisa in funzione del percorso per cui denominata Linea 1, Linea 2 e Linea 1A, come di seguito riportato.

La mattina (ingresso scuola) il percorso resta invariato seppur con nuove denominazioni (Linea 1, Linea 2 e Linea 1A) in funzione del percorso.

Al pomeriggio (uscita scuola) la linea vedrà l’impiego di 2 bus, denominati Linea 1 e Linea 2, che effettueranno percorsi e orari diversi.

ORARI

Ingresso

• Ore 6.30 dal Samoa (Linea 1)

• Ore 6.50 da Caronti (Linea 2)

• Ore 8.15 dal Samoa (Linea 1A)

Uscita

• Ore 12:50 Linea 1 e Linea 2 (due bus)

• Ore 13:55 Linea 1 e Linea 2 (due bus)

• Ore 14:45 Linea 1 e Linea 2 (due bus)

• Ore 15:35 Linea 2 (Giro Completo)

• Ore 16:10 Linea 1 (Giro Completo)

Per ogni orario: Ipsia/Pascal, Copernico, P.zza S. Benedetto.

Dal 1 Ottobre 2021, la linea 5 (urbana – vedi percorso nella mappa) solo per la corsa delle 13:40 si fermerà a raccogliere gli studenti della scuola media Virgilio di Ardea (14:10 circa), proseguendo per Viale Nuova Florida con deviazione per via Rieti, via Pavia, via Legnano, viale Nuova Florida e capolinea.

Si ricorda che sono disponibili gli abbonamenti mensili e trimestrali presso i punti vendita presenti lungo le tratte servite dal servizio e visionabili al seguente link Punti Vendita Lazio Mobilità.

PERCORSI INGRESSO

Linea 1

• Samoa

• Colle Romito

• Via delle Pinete

• Nuova California

• Delegazione comunale TSL

• Viale San Lorenzo

• Via Laurentina

• Rotonda Idrica (Cervoni)

• Bar Mancini

• Nuova Florida

• Pomezia

Linea 2

• Bivio Caronti

• Via Laurentina

• Castagnetta

• Rio Verde (Bar Sgrò)

• Museo Manzù

• Ardea Rocca

• Via Laurentina

• Banditella

• Rotonda Idrica (Cervoni)

• Via Campo Selva

• Via Campo Selva (angolo Largo Genova – Passerini)

• Via Pratica di Mare (angolo via Trento)

• Pomezia

Linea 1A

• Samoa

• Colle Romito

• Via delle Pinete

• Nuova California (Bar Salernitana)

• Delegazione comunale Tor San Lorenzo

• Viale San Lorenzo

• Via Laurentina

• Rotonda Idrica (Cervoni)

• Banditella

• Bar Mancini

• Ardea Rocca

• Museo Manzù

• Via Laurentina (Scuola Virgilio)

• Rio Verde (Bar Sgrò)

• Viale Nuova Florida

• Via Campo Selva (tutte le fermate)

• Rotonda Idrica (Cervoni – torna indietro su via Campo Selva verso scuole)

• Pomezia

PERCORSI USCITA

Linea 1 (giro corto)

• Pomezia (scuole tutte)

• Torvaianica Alta

• Via Campo Selva

• Cervoni

• Tor San Lorenzo (Nuova California)

• Colle Romito

• Samoa (Lido dei Pini)

Linea 2 (giro corto)

• Pomezia (scuole tutte)

• Pontina

• Castagnetta

• Rio Verde

• Ardea Rocca

• Bar Mancini

• Banditella

• Nuova Florida (Tutte le Fermate)

Linea 1A (Giro Completo)

• Pomezia (scuole tutte)

• Pontina

• Caronti

• Castagnetta

• Rio Verde

• Viale Nuova Florida

• Via Campo Selva

• Rotonda Idrica (Cervoni)

• Banditella

• Bar Mancini

• Ardea Rocca (ripartenza direzione Tor San Lorenzo)

• Viale San Lorenzo

• Nuova California

• Delegazione comunale Tor San Lorenzo

• Via Enea

• Via delle Pinete

• Colle Romito

• Samoa (Lido dei Pini)

