Bordoni: “Michetti sindaco e Bertolaso commissario: i migliori al governo di Roma”

Roma – “Guido Bertolaso commissario a Roma con Michetti Sindaco (leggi qui) è davvero un’ottima notizia. Avremo i migliori al governo della Capitale!”. Così Davide Bordoni, consigliere della Lega Salvini Premier in Assemblea Capitolina.

“L’esperienza, la competenza, la capacità di prendere decisioni dimostrate nel corso del tempo dal dottor Bertolaso sono la garanzia definitiva per gli elettori romani che avremo finalmente un governo all’altezza della Capitale d’Italia. Applicheremo fino in fondo il nostro programma per rilanciare Roma, con servizi più moderni a cominciare dallo smaltimento dei rifiuti e sapremo gestire in modo efficiente i bilanci della Capitale. Il Centrodestra è in testa dopo il primo turno” prosegue Bordoni.

“La scelta del dottor Bertolaso di scendere in campo deve spingere tutti i romani che hanno a cuore il destino della nostra città a impegnarsi ancora di più al fianco di Enrico Michetti. Al ballottaggio dovremo essere in tanti ad andare a votare Michetti Sindaco. Non consegneremo Roma alla sinistra di Gualtieri e Zingaretti, ovvero al partito dell’immobilismo, a una politica debole e incapace di decidere. Con Michetti e Bertolaso abbiamo i migliori in campo”. conclude Bordoni.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo