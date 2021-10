Canottaggio Junior, agli Europei l’Italia colleziona sei medaglie

Ai Campionati Europei Junior di Monaco, in Germania, l’Italia conquista sei medaglie, due ori, due argenti, due bronzi, su 12 equipaggi piazzati in finale, risultando seconda nel medagliere per Nazioni dietro la Romania, che vince anch’essa sei medaglie ma delle quali ben cinque d’oro, e davanti alla Repubblica Ceca e alla Bielorussia, capaci entrambe di tornare a casa con un oro, un argento e due bronzi. Perfetto equilibrio per l’Italjunior, che vince una medaglia per ogni grado sia con le barche maschili che con quelle femminili.

Le due medaglie d’oro portano la firma dei quattro con, proprio nelle due regate di apertura: prima Alice Codato, Aurora Spirito, Caterina Monteggia, Vittoria Calabrese e la timoniera Martina Barili battono Germania e Ungheria nella finale femminile, poi in quella maschile i campioni mondiali della specialità Luca Vicino, Marco Vicino, Simone Pappalepore, Emilio Pappalettera e il timoniere Andrea Pagliaro si confermano anche a livello europeo sconfiggendo Russia e Repubblica Ceca. Per quanto riguarda le medaglie d’argento, anch’esse giungono dalla stessa barca, il quattro senza. Il primo argento porta la firma femminile di Irene Cravero, Anna Benazzo, Emma Cuzzocrea e Giorgia Sciattella, seconde dietro la Romania e davanti alla Grecia, mentre il secondo è targato maschile con Francesco Bardelli, Victor Kushnir, Federico Ceccarino e Pietro Gilli, dietro la Turchia e davanti alla Bielorussia. I due bronzi invece li vincono Marco Prati nel singolo maschile (oro Belgio, argento Lituania) e Francesca Rubeo, Alice Gnatta, Giulia Bosio e Susanna Pedrola nel quattro di coppia femminile (oro Romania, argento Svizzera).

Restano giù dal podio singolo e otto femminili, quarti, quattro di coppia e otto maschili e il doppio femminile, quinti, e il due senza femminile, sesto. In finale B, secondo posto per il doppio maschile (ottavo complessivo). L’Europeo Junior di Monaco chiude la stagione internazionale del canottaggio olimpico azzurro, mentre per quanto concerne il Coastal Rowing l’appuntamento è con l’European Rowing Coastal Challenge di Donoratico (Livorno), in programma dal 28 al 31 ottobre.

