Controlli straordinari dei carabinieri sul territorio pontino: raffica di denunce

Oggi, a Latina e Sezze, a conclusione di servizio straordinario coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità ed illegalità diffusa svolto nei quartieri ad alto indice di degrado e delittuosità, i carabinieri della locale compagnia deferivano all’autorità giudiziaria 11 persone:

• un 29 enne di Terracina sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico pari a 1,25 g/l;

• un 20 enne sorpreso alla guida di autovettura in stato di ebrezza alcolica con un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l che si rifiutava di sottoporsi ad accertamento per rilevare lo stato di alterazione dovuto a stupefacenti;

• una 22 enne che, a seguito di sinistro stradale, risultava sprovvista di patente di guida in quanto mai conseguita nonché con un tasso alcolemico pari a 0,94 g/l;

• un 32 enne sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebrezza alcolica con un tasso alcolemico pari a 1,14 g/l;

• una 29 enne che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovata in possesso di un coltello della lunghezza di 23 cm e lama 12 cm,;

• un 54 enne che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello avente lama di 9 cm;

• un 31 enne che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, trovato in possesso di un manganello metallico telescopico di cm.50;

• un 30 enne che, in seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di gr.5 circa di cocaina.

Inoltre venivano segnalati all’ autorità amministrativa quali assuntori di stupefacenti tre giovani trovati in possesso rispettivamente di piccole quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina.

Nell’ambito delle operazioni venivano identificate complessivamente 450 persone e controllati 211 autoveicoli, eseguite 10 perquisizioni personali e veicolari e 15 perquisizioni domiciliari, nonché contestate 19 violazioni di norme al codice della strada.

Sono stati, anche controllati n 8 esercizi pubblici e ritirate 2 patenti e 1 carta di circolazione.

(Il Faro online)