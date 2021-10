Formia, Magliozzi e Villa: “Nessuna indicazione di voto per il ballottaggio”

Formia – Nessuna indicazione di voto da Luca Magliozzi e Paola Villa per il ballottaggio che vedrà contendersi, il 17 e il 18 ottobre, la poltrona da sindaco di Formia tra Gianluca Taddeo e Amato La Mura.

“In occasione del ballottaggio per l’elezione del prossimo Sindaco di Formia, la coalizione che ha sostenuto il candidato sindaco Magliozzi non farà accordi con nessuna delle due parti in campo e non darà indicazione di voto agli elettori che ci hanno scelto con un voto libero e politico”, si legge in una nota della coalizione Partito Democratico, Demos e Forum Formia Futura uniti a Sinistra “dopo un confronto interno tra i settanta candidati e diversi sostenitori, è stata comunicata tempestivamente al Dott. La Mura e al Dott. Taddeo nel segno di quei valori di lealtà e trasparenza che ci hanno contraddistinto durante la campagna elettorale”.

“Il nostro progetto politico, lo ribadiamo, resta alternativo a tutte le altre proposte politiche in campo. Riaffermiamo la necessità di un radicale rinnovamento generazionale, di un rilancio dell’azione politica formiana nei metodi e nelle logiche, dell’urgenza di proposte programmatiche credibili e di azioni e strategie efficaci frutto di un confronto costruttivo e propositivo con la città. L’obiettivo chiaro per il quale siamo scesi in campo è la realizzazione di una città diversa, moderna, equa, solidale e con al centro l’idea di uno sviluppo economico sostenibile”, prosegue la nota della coalizione che sostiene Magliozzi e che continuerà “a sostenerlo tra i banchi dell’opposizione con due giovani consiglieri che incarnano nel pieno lo spirito di quella Next Generation Formia, che siamo sicuri avrà la responsabilità di guidare la città dei prossimi anni. Un’opposizione costruttiva, riflessiva e non ideologica che, a partire dal 18 ottobre, sarà a disposizione di chiunque voglia affrontare, nel rispetto della legalità e della trasparenza, quelle che sono le problematiche che impediscono a Formia di uscire fuori dal labirinto dell’immobilismo: tra tutti una diversa e trasparente gestione della macchina amministrativa, la pubblicizzazione dei servizi essenziali, il recupero e la valorizzazione dei beni dismessi e di quelli confiscati alla criminalità, le concessioni degli impianti di acquacoltura ed il rapporto con l’autorità portuale, la mobilità sostenibile, il piano regolatore generale a volumi zero, l’inclusione sociale e l’attenzione alle fragilità e tutti quegli interventi che saranno capaci di restituire vivibilità ai cittadini”.

“Con convinzione e serenità e dopo esserci confrontati con quanti hanno partecipato al nostro progetto, non appoggeremo nessuno dei due candidati arrivati al secondo turno. Abbiamo proposto questo progetto non solo per i temi, ma anche e soprattutto per il metodo con cui portarli avanti. Ed è questo che fondamentalmente ci induce a non scegliere nessuno dei due candidati: modi di fare politica e ampi contenuti del programma”, gli fa eco Paola Villa.

“Crediamo, al contempo, che i voti non siano ‘nostri’ e siamo consapevoli che chi ci ha scelto al primo turno vada rispettato in primis con la nostra coerenza. Ringraziamo quanti hanno voluto ribadire la loro fiducia in noi il 3 e 4 ottobre, perché non è stato semplice restare coerenti e rimettere in piedi un percorso bruscamente interrotto.

Siamo consapevoli di non essere riusciti a dare risposte a tutti e di non essere riusciti sempre a spiegare fatti e azioni intraprese”, prosegue la Villa.

“Staremo all’opposizione, saremo minoranza, chiara e presente, non staremo a denigrare chi governa, proporremo soluzioni e controlleremo l’operato di chi amministra. Cercheremo nei documenti, nei dati e con gli argomenti di spiegare le scelte e soprattutto faremo in modo che tutta la città sia sempre informata. Lo dobbiamo non solo a chi ci ha votato, ma anche a chi non andando a votare ha evidenziato un “malessere civico”, una grave crisi della rappresentanza politica e istituzionale che non può più essere ignorata e sulla quale serve assumerci delle responsabilità. Un ringraziamento all’Associazione politica “Un’altra città”, a chi ha dato vita alla lista “Io rEsisto per Formia” al Movimento Cinque Stelle e a quanti, pur non candidandosi, si sono impegnati nella campagna elettorale senza indugi. Quindi ora poche chiacchiere e mettiamoci al lavoro per Formia, per tutti noi”, conclude Villa.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia