Giornata Mondiale contro l’obesità 2021: l’11 ottobre per mangiare e vivere in modo sano

Crescono sempre di più in Italia le persone, spesso soprattutto i bambini, che soffrono di obesità: secondo l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) in Italia almeno 1 persona su 10 soffre di questo disturbo dell’alimentazione. Nonostante la prevenzione, questi dati sono in pericoloso aumento a causa anche degli effetti negativi che la pandemia e l’isolamento sociale hanno avuto su molti. Proprio per sensibilizzare sul tema e per far aumentare l’attenzione su questa patologia da non sottovalutare, l’11 ottobre di ogni anni si celebra la Giornata Mondiale contro l’Obesità.

Scopo della giornata è quello di creare un momento di riflessione per ricordare alla popolazione quanto sia importante mangiare e nutrirsi in modo sano. Questa giornata è conosciuta nel mondo come World Obesity Day e la ricorrenza è stata lanciata nel 2015. Si tratta di un’occasione per aumentare la consapevolezza, incoraggiare la difesa, condividere le esperienze e far conoscere l’incidenza, la gravità e lo stigma correlato all’obesità.

Secondo gli esperti, infatti, bisogna tenere in considerazione, che l’obesità è una patologia complessa che deriva dall’interazione di fattori genetici, psicologici e ambientali e va combattuta sin dalla più tenera età per prevenire lo sviluppo di altre patologie, come ad esempio quelle cardiovascolari. In particolare, i medici descrivono l’obesità come una malattia che si caratterizza per un accumulo patologico di grasso corporeo con conseguenze anche importanti per lo stato di salute e la qualità di vita:

“L’obesità – spiega l’Irccs Humanitas Research Hospital – è uno dei maggiori problemi di salute pubblica a livello mondiale e incide in maniera decisa sulla durata della vita perché può comportare l’insorgenza di pressione alta, diabete mellito, apnee notturne e patologie cardiovascolari.

L’obesità è, in genere, dovuta a uno squilibrio tra apporto e consumo energetico. Questo sbilanciamento tra le calorie assunte e quelle consumate comporta un accumulo di grasso in eccesso. Gioca dunque un ruolo fondamentale lo stile di vita, in particolare la sedentarietà, l’alimentazione, la quantità e la qualità del sonno notturno. Condurre una vita poco attiva e improntata alla sedentarietà riduce la possibilità di bruciare calorie. Queste invece vengono ben consumate attraverso l’esercizio fisico e le consuete attività giornaliere”.

“Un altro fattore che può causare un aumento del peso corporeo – conclude l’Irccs Humanitas Research Hospital – è l’alimentazione. Una dieta che preveda un’eccessiva introduzione di calorie e abitudini alimentari non salutari sono decisive nel contribuire all’obesità”. La Giornata Mondiale contro l’obesità ricorda, quindi, quanto sia fondamentale curare questa patologia, cambiando la propria alimentazione e il proprio stile di vita.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Salute e Benessere