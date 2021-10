Lotto, la fortuna si ferma a Nettuno: centrata una vincita da 45 mila euro

Nettuno – La città di Nettuno, in provincia di Roma, festeggia grazie al Lotto: nel concorso del 9 ottobre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 45 mila grazie a un terno secco realizzato con i numeri 20-22-77 sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,3 milioni di euro, per un totale di 882,9 milioni da inizio anno.

