Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il nuovo impulso freddo che sul finire della settimana giungerà dall’Europa orientale e andrà a rinvigorire l’area depressionaria presente tra l’Adriatico e il sul Sud Italia, determinerà un inizio di settimana instabile sulle nostre regioni orientali. La giornata di lunedì sarà infatti caratterizzata da annuvolamenti e piogge sparse dalle coste venete e friulane alla Romagna e fino alla Puglia, con coinvolgimento anche di parte del basso Tirreno tra nord Sicilia e Calabria. Le temperature decisamente basse per il periodo saranno favorevoli per nuove nevicate sulla dorsale appenninica, con fiocchi già dai 1300/1500m su Appennino romagnolo, toscano, umbro, marchigiano ed abruzzese. Con il passare delle ore l’area depressionaria tenderà però ad allontanarsi dall’Italia verso il comparto meridionale balcanico e l’instabilità andrà così attenuandosi a partire da nord, con subentro di progressive schiarite. Si manterranno condizioni più stabili e soleggiate invece sul resto del Nord e sulle regioni tirreniche, sottovento rispettivamente alle Alpi e all’Appennino, ma il clima sarà ovunque frizzante, specie nelle ore notturne e al primo mattino.

METEO LUNEDI’ 11 OTTOBRE. Al Nord: Molte nubi e qualche pioggia tra Romagna, Veneto e Friuli V.G. In prevalenza soleggiato al Nord Ovest. Temperature in calo le minime, massime tra 16 e 21. Al Centro: Diffusa instabilità tra Adriatiche e zone interne con piogge e acquzzoni diffusi; meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 14 e 19, superiori in Sardegna. Al Sud: Acquazzoni e temporali sparsi tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia, entro sera anche tra Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 21.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: un vortice freddo retrogrado dall’Adriatico si porta al Centrosud. Nubi irregolari sul versante tirrenico, con precipitazioni per lo più deboli e intermittenti, fino al mattino su Toscana più orientale, Umbria, specie settore appenninico e sporadicamente sul reatino. Per il resto contesto in prevalenza asciutto e parzialmente soleggiato. Dalla sera schiarite sempre più ampie, fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo, ben al di sotto della media, specie sull’Appennino: fiocchi di neve fin verso i 1500m su Casentino e Umbria. Venti fino a moderati settentrionali. Mare fino a mosso, specie al largo, anche molto mosso sul Pontino.

Commento del previsore Lazio

Domenica caratterizzata da sole prevalente sulla Toscana, mentre tra Umbria e Lazio avremo maggiore variabilità con anche qualche rovescio o temporale sul comparto laziale meridionale, sporadiche precipitazioni su Appennino umbro e reatino. Domenica tarda sera e nella notte su lunedì si avvicina tuttavia un nuovo impulso freddo retrogrado dall’Adriatico, responsabile di deboli precipitazioni su Toscana nord orientale, in estensione successiva all’Umbria e sporadicamente sul reatino. In questa fase l’afflusso di aria fredda favorirà fiocchi di neve persino sin verso i 1300-1500m tra Casentino e dorsale umbra e temperature diffusamente sotto le medie del periodo, quasi invernali in Appennino. Venti sostenuti, a tratti forti, tra Nord e Nordest specie su Toscana, Umbria e alto Lazio, variabili sul Lazio meridionale. Seguirà un martedì prevalentemente soleggiato mentre mercoledì un nuovo impulso balcanico potrà portare qualche nuovo fenomeno fugace sull’alta Toscana e sul medio-basso Lazio. Il tutto in un contesto climatico ventoso e freddo per il periodo.

(Fonte: 3B Meteo)