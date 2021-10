Roma, il 13 ottobre riapre la stazione di Castro Pretorio

Roma – Dopo mesi d’attesa, mercoledì 13 ottobre la stazione di Castro Pretorio riaprirà finalmente ai viaggiatori.

La stazione, una delle più frequentate della metro B, tornerà operativa dal consueto orario d’inizio del servizio.

Ad annunciarlo è Atac, che su Facebook spiega: “La stazione è rimasta chiusa per consentire la sostituzione degli impianti di traslazione, scale mobili e ascensori, giunti alla fine della vita tecnica dopo 30 anni di utilizzo. I lavori hanno riguardato anche diverse opere civili e accessorie, compresi interventi su diverse infiltrazioni d’acqua e per la rimozione di materiale in amianto che si sono evidenziati dopo lo smontaggio degli impianti”.

“Sono stati anche adeguati gli spazi di stazione per consentire le procedure di evacuazione coerenti con le nuove normative anti-incendio – continuano -. Nelle ultime settimane si sono svolti i collaudi con gli enti ministeriali“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo