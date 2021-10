Roma, rapina a mano armata con ostaggi alle Poste: in 2 finiscono in manette

Roma – E’ in corso dalle prime ore della mattina odierna un’operazione antirapina, da parte della Squadra Mobile della Questura di Roma – Sezione “Reati contro il Patrimonio” – in collaborazione con il Commissariato di P.S. “Sant’Ippolito”, che interviene all’esito di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. Due le misure di custodia cautelare in carcere emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, a seguito di un’approfondita ricostruzione della dinamica di un’efferata rapina, avvenuta nella mattinata dello scorso 10 settembre, ai danni di un’Agenzia delle PP.TT. nella zona est di Roma.

In particolare, come documentato anche dai filmati del sistema di video sorveglianza dell’ufficio postale, una volta entrati dalla porta d’ingresso con il volto parzialmente travisato da mascherina ed occhiali scuri, uno dei due rapinatori teneva in ostaggio una cliente dietro la minaccia di una pistola, mentre il complice scavalcava il bancone, impossessandosi di denaro contante dall’interno di due casse.

Le complesse indagini, condotte anche attraverso attività tecnico-scientifica, hanno consentito di individuare in due romani, un 58enne e un 40enne con numerosi precedenti di polizia specifici i soggetti gravemente indiziati di aver commesso la rapina, nonché di indagare a piede libero un terzo soggetto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.



