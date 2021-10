Scontro auto-moto su via di Castel Fusano: 33enne in codice rosso

Ostia – Momenti di paura ieri pomeriggio, domenica 10 ottobre, sul litorale romano, dove un incidente su via di Castel Fusano, all’altezza della fattoria degli animali, ha paralizzato il traffico. Coinvolti nel sinistro una Citroen C5 scontratasi con una Yamaha T-Max. Un uomo albanese del 1989 è stato ricoverato con prognosi riservata in codice rosso al San Camillo di Roma. Sul posto gli agenti del X Mare per i rilievi di rito e accertare l’esatta dinamica del sinistro.

