Sociale, “ok” della Commissione Sanità alla proposta di legge sull’invecchiamento attivo

“Con la legge regionale n. 232 concernente le ‘Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo‘ siamo quasi giunti all’obiettivo. La proposta di legge, che mi vede prima firmataria, ha infatti ottenuto l’approvazione definitiva della Commissione Sanità ed è pronta per la votazione finale in aula”. Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.

“Una tappa fondamentale, – spiega la Capogruppo – frutto di un lavoro corale iniziato prima della pandemia su un testo elaborato insieme ai sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, che ha poi necessariamente subito una revisione e un’accelerazione col Covid-19, trovando validi alleati in Consiglio regionale, dove è stato sottoscritto da tutte le forze politiche. L’intento della legge è rendere finalmente le persone anziane protagoniste della vita delle comunità, portatrici di capacità e saperi relazionali, oltre che professionali, e non più semplici fruitrici di servizi, valorizzando il ruolo prezioso di chi vive la stagione matura della vita, attraverso un’inclusione intergenerazionale fatta di scambio e dialogo con i più giovani, e superando il mero approccio assistenziale”.

“Nostro compito – conclude Bonafoni – ora sarà centrare al più presto l’obiettivo di un’approvazione celere in Consiglio regionale“.Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio