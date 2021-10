Vaticano, il Papa nomina mons. Ravelli Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie

Città del Vaticano – Papa Francesco ha nominato Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e Responsabile della Cappella Musicale Pontificia il Reverendissimo Mons. Diego Giovanni Ravelli, finora Capo Ufficio nell’Elemosineria Apostolica e Cerimoniere Pontificio. Ravelli succede a mons. Guido Marini, recentemente nominato Vescovo di Tortona dallo stesso Pontefice.

Mons. Diego Giovanni Ravelli è nato il 1° novembre 1965 a Lazzate. Ordinato presbitero per l’Associazione Clericale Pubblica Sacerdoti di Gesù Crocifisso nel 1991, incardinandosi poi nella Diocesi di Velletri-Segni. Ha conseguito nel 2000 un Diploma in Metodologia Pedagogica presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione della Pontificia Università Salesiana a Roma, e nel 2010 il Dottorato in Sacra Liturgia presso l’Istituto Liturgico del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo in Urbe.

Dal 2013 finora è stato Capo Ufficio nell’Elemosineria Apostolica, dove era già Officiale dal 1998. Dopo aver collaborato con l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice in qualità di Aiutante Cerimoniere, nel 2006 è stato nominato Cerimoniere Pontificio.

Contemporaneamente, Papa Francesco ha nominato il Reverendo Cristiano Antonietti, Segretario di Nunziatura, in servizio presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, Cerimoniere Pontificio.

