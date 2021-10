Al Trofeo Martini 60 imbarcazioni in gara: successo alla Lega Navale Ostia

Ostia – Lo scorso 10 ottobre si è svolto alla Lega Navale di Ostia il Trofeo Federico Martini, per l’edizione del 2021. I soci e gli atleti della realtà velistica, tra le più premiate in Italia, si sono ritrovati con entusiasmo per ricordare la figura del giovane romano. Nella loro ‘casa Lega’ al Mare di Roma, insieme in spiaggia e tra le onde azzurre con diverse barche ai nastri di partenza.

Diverse le discipline sportive e specialità in gara: optimist, laser e windsurf. Giovanissimi, adulti, regatanti e appassionati. Con un sole caldo di ottobre a scaldare le acque e il cielo e vento da nord che soffiava dagli 8 nodi del mattino, ai 20 del pomeriggio che ha spazzato via le nuvole, nel frizzante vento di tramontana.

Sono state 60 le imbarcazioni che hanno partecipato alla manifestazione annuale, di iniziativa sociale. Sono state 4 le prove disputate nell’arco della giornata. Quasi per quattro ore io velisti piccoli e grandi si sono goduti il vento, il mare e la terra vista dal mare. Carola De Fazio, presidente della Lega Navale di Ostia ringrazia i partecipanti, dalla nota da lei scritta sul sito ufficiale della LNI Ostia: “Complimenti agli atleti esordienti alla loro prima esperienza, coinvolti subito in una delle più belle manifestazioni sportive di interesse sociale non agonistico. Abbiamo ricordato il dolcissimo Federico”.

Tommaso Martini ha vinto nella Classe Laser, Marco Guida di Ronza è stato primo assoluto e primo maschile Under 17 nella Classe techno293, mentre Alessandro Maria Ricci ha conquistato la Coppa Challenge del Trofeo, primo assoluto e primo Juniores della Classe Optimist.

“L’appuntamento – sottolinea De Fazio nella nota – è per i prossimi 364 giorni che vivremo e condivideremo la “grande passione” di Federico per il mare”.

(foto@LegaNavaleItalianaOstia)

