Amministrative 2021, Bozzi: “Al ballottaggio non sosterremo nessuno”

Ostia – “Ci siamo candidati come alternativa alle coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, proposte che consideriamo entrambe lontane da noi nei programmi e nel metodo politico rappresentato e per questo al ballottaggio in Municipio X (leggi qui) non appoggeremo nessuno“.

A parlare è Andrea Bozzi, già consigliere e candidato alla presidenza del Municipio X col sostegno della lista civica Calenda Sindaco. “I nostri elettori – precisa – faranno quello che credono in base alle loro opinioni, cosa che certamente avrebbero fatto a prescindere dalle nostre indicazioni”.

“Visto il forte astensionismo, però, credo sia comunque un bene tornare alle urne per esercitare il proprio diritto democratico e invitiamo tutti a farlo, mentre rivolgiamo gli auguri ai due candidati presidenti in corsa. Quel che è certo è che con il nostro gruppo, chiunque vincerà, garantiremo ai tanti cittadini che ci hanno assegnato la loro fiducia un’opposizione seria e rigorosa, ma anche costruttiva, cercando di portare avanti le nostre idee e di sostenere tutti i progetti validi, al di là dei colori, per il bene della nostra comunità e sperando di trovare una maggioranza molto più dialogante di quanto non sia stata quella a Cinque Stelle in questi anni di ostinato arroccamento rispetto a qualsiasi proposta arrivasse da altri gruppi”.

“Perché il nostro territorio, per essere rilanciato, ha bisogno dell’impegno di tutti: maggioranza e opposizione”, conclude.

