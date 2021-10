Aranova, anziana investita sulle strisce: traffico in tilt, i cittadini si “trasformano” in vigili

Fiumicino – E’ stato un pomeriggio intenso per l’intera comunità di Aranova, nel nord di Fiumicino, dove un’anziana è stata investita sulle strisce pedonali da un’auto intorno alle ore 15 di oggi, martedì 12 ottobre.

La signora, ferita alla testa, è stata soccorsa dal conducente dell’auto e poi trasportata in ospedale. Oltre al personale del 118 è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, ora al lavoro per accertare l’esatta dinamica dello scontro.

L’incidente è avvenuto all’ingresso di Aranova, all’altezza della rotonda, paralizzando completamente la viabilità della zona, al punto che, come racconta il consigliere comunale Roberto Severini, i cittadini si sono dovuti “improvvisare” vigili urbani: “Sul posto – denuncia il capogruppo di Crescere Insieme a ilfaroonline.it – sono arrivati soltanto i carabinieri, e con mezz’ora di ritardo. E’ solo grazie ai cittadini – racconta – che la viabilità è stata ripristinata. I presenti, infatti, sono scesi dalle macchine e si sono messi a dirigere il traffico, improvvisando un senso unico alternato sulla corsia non interessata dall’incidente”.

“E per fortuna – sottolinea – che l’ambulanza non è arrivata tanto tardi, ma a livello di viabilità siamo in una situazione disperata. Non è possibile che Aranova abbia un’unica entrata, così come è improcrastinabile un distaccamento di Polizia Locale nel nord del comune“.

“Oltretutto – continua Severini -, l’incidente è avvenuto su delle strisce pedonali che sono praticamente cancellate e delle quali ho chiesto, in più circostanze, il ripristino. Ho presentato una mozione, votata in Consiglio comunale, ma nulla è stato ancora fatto”.

“Incidenti come quello di oggi dimostrano che non è più possibile ignorare la situazione di Aranova e continuare a rimandare interventi da cui dipende la sicurezza di tutti i cittadini”.

