Blitz alle Salzare, Neocliti: “Votata la nostra mozione per il controllo dell’area”

Ardea – “Sono molto soddisfatta perché diversi mesi fa avevamo presentato una mozione, votata poi in aula, volta proprio a chiedere al sindaco un impegno particolare per il monitoraggio dell’area al fine di contrastare gli insediamenti abusivi e di adottare anche le misure utili per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle regole”. Lo scrive in una nota il consigliere comunale di FdI Raffaella Neocliti dopo il blitz di ieri mattina dei Carabinieri di Anzio alle Salzare, ad Ardea (leggi qui).

“La storia delle Salzare è abbastanza nota – prosegue Neocliti – e più volte in passato avevamo chiesto maggiore attenzione: si tratta di una parte di territorio dove regna il degrado più assoluto. Ci sono casi di abusi edilizi e di abitazioni occupate da persone senza titolo, che si allacciano anche alla corrente, in maniera non regolare. Sono aumentati gli insediamenti abusivi, soprattutto di persone rom”.

“Quando presentammo la mozione, il nostro timore era anche dovuto al fatto che con la chiusura del campo nomadi a Castel Romano, molti ex occupanti di quel campo avrebbero potuto poi spostarsi alle Salzare. Inoltre, tra le altre criticità riscontrate ci sono i roghi tossici, che generano un odore acre, rappresentando rischi all’igiene, alla salute pubblica e all’ambiente circostante. Dunque, si tratta di una situazione al limite, dove è necessario un intervento”.

“Per questi motivi – conclude il Consigliere -, esprimo un plauso per l’operazione, con l’auspicio che questo sia solo l’inizio e si possa tornare definitivamente alla normalità. Non si può più continuare cosi. Voglio infine ringraziare i carabinieri e tutti coloro che hanno preso parte all’attività di ieri mattina, con la speranza che sia solo un punto di partenza”.

