Cerveteri – E’ accaduto tutto intorno alle 22,15. Un incendio ha devastato una lavanderia in via Alessandro Manzoni. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Presente anche un’autoambulanza. Non si esclude nessuna ipotesi, ma si fa strada la pista dolosa.

Sembra che un testimone avrebbe sentito dei rumori, poi dei colpi secchi, come se qualcuno avesse rotto qualcosa, e poco dopo si sono sviluppate le fiamme.

Foto 3 di 5









I pompieri stanno lavorando duramente, perché essendo una lavanderia ci sono materiali infiammabili pericolosi e potrebbe salire agli altri locali.

Notizia in aggiornamento

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Cerveteri