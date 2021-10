Elezioni nel Municipio X, Falconi: “Riaprire l’Ufficio Animali e istituire la Casa dell’Ambiente”

Ostia – “La Casa dell’Ambiente e delle Guardie Zoofile e il ripristino dell’Ufficio municipale degli animali, da anni assente nell’Amministrazione lidense. Sono soltanto due dei punti del mio programma elettorale, che riguardano un tema a me molto caro”.

Inizia così una nota diffusa da Mario Falconi, candidato del centrosinistra alla presidenza del Municipio X e che i prossimi 17 e 18 ottobre sfiderà Monica Picca, sostenuta dal centrodestra, al ballottaggio (leggi qui).

“Nel Municipio X infatti, da circa 10 anni, manca un ufficio al quale potersi rivolgere per trattare e risolvere le relative problematiche non soltanto degli amici dell’uomo che vivono nelle nostre case”, spiega Falconi. “Un tema che peraltro coinvolge tante persone, molte delle quali anziane e sole. Per loro avere un punto di riferimento è fondamentale”.

“Di pari passo, l’istituzione di una Casa dell’Ambiente e delle Guardie Zoofile è altrettanto indispensabile. Penso ad una unica sede, ad un luogo dove le varie associazioni possano confrontarsi e proporre oltre che collaborare con la Polizia locale di Roma Capitale e con tutte le istituzioni”, conclude Falconi.

