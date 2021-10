Lavori sulle scogliere di Passo della Sentinella: scatta il divieto di navigazione

Ostia – Dall’11 ottobre e per 150 giorni consecutivi, le scogliere emerse di Passo della Sentinella, nel comune di Fiumicino, saranno

interessate da lavori di manutenzione e sistemazione.

Le operazioni prevedono l’apporto di materiale lapideo che sarà trasportato con autocarri in prossimità delle scogliere da rifiorire e posizionato in opera con impiego di mezzi terrestri. Nello specchio acqueo antistante è vietato:

a) navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità navale;

b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

c) svolgere attività di pesca di qualunque natura;

d) svolgere qualsiasi altro tipo di attività che possa essere di intralcio al sicuro svolgimento dei lavori, che non siano state espressamente autorizzate.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA IN VERSIONE INTEGRALE

Non sono soggette al divieto le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio.

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 metri dai limiti esterni allo specchio acqueo riservato ai lavori dovranno procedere a velocità ridotta, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino