Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un anticiclone delle Azzorre troppo sbilanciato verso le Isole Britanniche continuerà ad invogliare le correnti fredde di matrice scandinava a scendere verso il cuore dell’Europa e fin verso il Mediterraneo. I prossimi giorni saranno davvero invernali per molte nazioni, soprattutto per Germania, Polonia, Austria e Balcani ma anche l’Italia soprattutto il versante orientale ed il Meridione saranno esposti ad una instabilità di stampo tardo autunnale, a tratti persino invernale. Il secondo impulso freddo ci raggiungerà tra la giornata di martedì e quella di mercoledì mentre il vortice attualmente presente sul Centro-Sud Italia esaurirà la sua energia. Ancora una volta le regioni più esposte saranno quelle adriatiche e quelle meridionali, proprio su queste ultime è attesa l’instabilità più marcata con fenomeni che potranno essere anche di forte intensità. Il contesto climatico sarà generalmente sotto media con massime e minime più tipiche dell’autunno inoltrato o persino di inizio inverno su alcune regioni.

METEO MARTEDÌ 12 OTTOBRE: Nord, nel complesso soleggiato con qualche foschia mattutina in Valpadana e qualche innocua velatura o stratificazione in transito in giornata. Più nubi su centro est Liguria tra la sera e la notte. Centro, sole prevalente con qualche velatura in transito e solo al mattino variabilità residua sull’Abruzzo ma senza fenomeni. Tra la sera e la notte nubi in aumento sul Tirreno con qualche isolato fenomeno sulla Toscana. Sud, ancora qualche debole pioggia su basso Tirreno, dorsale campano lucana e Puglia in esaurimento. Soleggiato sulle altre zone. Temperature in lieve recupero sia le massime che le minime. Venti tesi settentrionali, anche forti sullo Ionio. Mari mossi, molto mossi il basso Tirreno, il basso Adriatico e lo Ionio.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: in seno a correnti settentrionali transitano diversi sistemi nuvolosi più o meno estesi dalla Toscana verso Umbria e Lazio, in un contesto prevalentemente soleggiato e senza precipitazioni associate; possibile instabilità tra tardo pomeriggio e sera sui settori occidentali del basso Lazio, associata a locali piovaschi. Temperature in lieve ripresa nei valori massimi, ma ancora sotto al media, in calo nei valori minimi con clima molto fresco all’alba. Venti in prevalenza deboli da Nordest, variabili sul basso Lazio. Mari poco mossi.

Commento del previsore Lazio

Correnti da Nordest continuano a dominare la scena sulle regioni del medio Tirreno, con tempo in prevalenza soleggiato nella giornata di martedì, salvo innocui strati di passaggio e possibili locali note instabili serali sui settori del basso Lazio. Mercoledì un nuovo impulso balcanico potrà portare qualche nuovo fenomeno fugace sull’alta Toscana e Appennino, con locali rovesci sul medio-basso Lazio. Giovedì e venerdì stabili e con sole prevalente. Il tutto in un contesto climatico ventoso e freddo per il periodo. (Fonte: 3B Meteo)