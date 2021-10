Montalto, Corniglia denuncia: “Perdite d’acqua ignorate da settimane”

Montalto – “Cosa c’é di più odioso di uno spreco d’acqua? La mancanza di volontá nel ripararlo” – a denunciare un problema di perdita d’acqua è il consigliere comunale di Montalto di Castro Francesco Corniglia.

“Sono settimane che nel comune di Montalto di Castro esistono perdite nelle condotte idriche pubbliche che non vengono fermate. Il disinteresse verso questo problema é molto grave.

Sciupare un bene prezioso come l’acqua é imperdonabile. Cosa aspetta l’amministrazione a porvi rimedio? Possibile che non si sia accorta di niente? Perché non fa intervenire la ditta incaricata, per di più partecipata dallo stesso Comune ?

Ci sono problemi di bilancio e non ci sono più soldi da spendere? Ci sono spese più urgenti da finanziare? Forse altre feste e sagre o incontri ed eventi fashion? Oppure dato che il servizio idrico lo hanno ceduto a Talete non intendono più investire nelle riparazioni?

Questa maggioranza sembra sempre più scollegata dalla realtà e dai problemi concreti e reali del paese.

Ripeto, sciupare l’acqua é imperdonabile”.

