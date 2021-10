Ruba un candelabro dalla chiesa per intascare 50 euro in monete: arrestato

Roma – Ruba un candeliere nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Segni e poi si dà alla fuga. L’uomo, un 40enne di Segni con precedenti specifici, è stato notato da alcuni testimoni mentre si impossessava del manufatto.

I Carabinieri della Stazione di Montelanico, sulla base della descrizione fornita dell’uomo, sono riusciti a risalire alla sua identità, rintracciandolo presso la propria abitazione, dove hanno rinvenuto il candeliere asportato poco prima, già forzato e svuotato delle offerte (circa 50 euro di monete).

La somma e il manufatto recuperati sono stati restituiti al parroco mentre l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per furto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Colleferro in attesa dell’udienza per direttissima.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo