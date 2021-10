A Ostia Lido arriva la “Regata Zonale Windsurfer”: tutte le informazioni

Ostia – Il 24 ottobre a Ostia Lido, dalle 9:00 alle 19:00, ci sarà la manifestazione sportiva “Regata Zonale Windsurfer”, organizzata dalla Lega Navale Italiana, Sezione Lido di Ostia. Come riportato nell’ordinanza della Capitaneria di Porto “a decorrere dalle ore 08:00 alle ore 20:00 circa, del 24 ottobre sarà vietato: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; praticare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura”.

Inoltre, “le unità in navigazione in prossimità dello specchio acqueo riservato alla manifestazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità

partecipanti, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo”.

Non sono soggette a questi divieti “le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione; le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio; le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza. Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento via radio VHF o telefonico con il recapito 1530, per le situazioni di emergenza”.

