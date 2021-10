Covid, a Fiumicino positivi in calo: 8 nuovi casi e 13 guariti. Il bollettino del 13 ottobre

Fiumicino – “Scendono a 76 i positivi nel comune di Fiumicino, secondo i dati forniti oggi dalla Asl Rm 3”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “I nuovi casi rispetto all’ultima comunicazione sono 8, i guariti 13 – aggiunge -, le donne positive sono 43, gli uomini 33, con un’età media di 37 anni. Isola sacra e Fiumicino detengono il 44% dei casi totali, seguite da Fregene al 20%, Aranova all’8% e Torrimpietra e Passoscuro al 7%”.

“Da venerdì prossimo – conclude -. 15 di ottobre, entrerà in vigore l’obbligo per tutti i lavoratori pubblici e privati di esibire il Green Pass all’ingresso del proprio posto di lavoro. Pertanto invito ancora una volta, chi non avesse ancora provveduto, a vaccinarsi per il bene proprio e della comunità in cui vive”.

