Fausto Desalu: “Vorrei avvicinarmi al record di Mennea nei 200 metri”

Desalu sogna in grande. E l’oro al collo nella 4×100 a Tokyo lo invita a guardare in cima ai suoi sogni. A quasi due mesi di distanza da quel giorno leggendario per l’atletica leggera italiana (leggi qui), l’azzurro atleta delle Fiamme Gialle ha parlato ad Atletica Tv. Le sue parole arrivano dirette e consapevoli: “Il prossimo obiettivo in team è quello di battere il record europeo nella 4×100”. Alle Olimpiadi Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu e lo stesso Desalu hanno registrato il primato italiano di 37”50. Il crono continentale è a un passo per i campioni olimpici, se la classe di Tokyo ha segnato la storia. Solo sei centesimi dal sogno ulteriore. E Desalu sa di valere lo dice chiaramente in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Federazione Italiana Atletica Leggera.

Non finisce il desiderio di Fausto. L’atleta italiano con la storia personale che ha commosso l’Italia, è specialista nei 200 metri e allora, ecco un sogno che si palesa: “Vorrei scendere sotto i 20 secondi”. Chi ama l’atletica lo sa. In quel frangente di tempo vige il record di un certo Pietro Mennea. Lo sottolinea Desalu con il massimo rispetto per il Grande Pietro: “Mi piacerebbe avvicinare il record di Mennea, stiamo parlando di una leggenda”. Arrivano i brividi probabilmente a marcare le sue parole. Ogni anno si celebra quel record: 19”72 siglato nel 1979 a Città del Messico. Fausto detiene il terzo titolo assoluto italiano nella distanza e ha il personal best in tasca di 20″13. Filippo Tortu ha firnato 20″11 in Kenia (leggi qui), durante il Meeting internazionale del Continental Tour entrando nella classifica come secondo italiano di sempre, alle spalle del Mito. Sono i figli di Pietro oggi che corrono, stupiscono e si sfidano tra loro, facendo bene all’atletica azzurra. Sono coloro che hanno portato a vincere l’Italia alle Olimpiadi e Fausto è uno di questi.

(foto@Colombo/Fidal)

