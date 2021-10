Ballottaggio a Roma, Bordoni: “Il Centrodestra ha lavorato bene: venerdì tutti in piazza per Michetti”

Roma – “La campagna elettorale va avanti. Stiamo incontrando migliaia di persone, confrontandoci sulla città e i problemi più urgenti. Continueremo così fino a venerdì alle ore 18, giorno in cui nella piazza di Campo dei Fiori si terrà l’evento conclusivo con tutta la coalizione per Enrico Michetti Sindaco che sarà un momento di incontro con i cittadini e tutti i nostri elettori”.

Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni, che aggiunge: “Ringrazio Matteo Salvini per essere venuto lunedì nella mia sede di Ostia a portare il suo sostegno che non è mai mancato come quello del nostro coordinatore Claudio Durigon. Si vota per scegliere il nuovo sindaco della Capitale ma siamo al ballottaggio anche in tutti i Municipi di Roma dove i candidati presidenti del centrodestra possono vincere. La scelta davanti alla quale ci troveremo domenica e lunedì è chiara: da una parte c’è la vecchia classe politica rappresentata dal Pd, dall’altra parte c’è un modo nuovo di amministrare la cosa pubblica, un’idea di politica differente, coerente, trasparente, quella che in questi anni la Lega ha già messo in pratica in tante realtà comunali. Chiudiamo questa campagna elettorale con la consapevolezza di aver fatto bene e con la certezza che la coalizione di centro destra sarà premiata dai cittadini”, conclude Bordoni.