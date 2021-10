Formia, immobile confiscato alla criminalità: ospiterà gli alloggi dei finanzieri

Formia – Oggi 14 ottobre, alle 11, presso la Sala Sicurezza di questo Comune, il Commissario Straordinario Silvana Tizzano ed il Ten. Col. D’Onorio De Meo Giovanni, Capo Ufficio Amministrazione del Centro Navale, alla presenza del Generale di Brigata, Antonello Maggiore, Comandante del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia, procederanno alla sottoscrizione del comodato d’uso gratuito degli immobili siti in Formia – via Giorgio La Pira – da destinarsi ad alloggiamenti per il personale di detto Centro.

L’evento, cui prenderanno parte, in video-conferenza, il Prefetto di Latina, S.E. Dott. Maurizio Falco, ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, Col. t. ST Umberto Maria Palma, è particolarmente significativo poiché suggella l’utilizzazione, a fini istituzionali, di un bene da tempo confiscato alla criminalità organizzata e trasferito, sin dal 2014, dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, al patrimonio dell’Ente.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia