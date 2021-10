Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dal Nord Europa un fronte freddo proveniente dall’Artico scorrerà da nord a sud lungo il bordo destro di un anticiclone posizionato sull’Europa occidentale e velocemente si porterà verso sud, alimentando un vortice di bassa pressione in prossimità dello Ionio. E sarà proprio sulle estreme regioni meridionali che giovedì si concentreranno gli effetti dell’irruzione artica, con piogge, rovesci ed un apprezzabile abbassamento delle temperature e del limite delle nevicate, mentre al Centro-Nord il tempo si manterrà più soleggiato.

METEO GIOVEDÌ 14 OTTOBRE: Prevale il bel tempo al Centro-Nord e Campania con cieli sereni o poco nuvolosi salvo qualche annuvolamento sul medio Adriatico. L’instabilità si concentra invece al Sud con piogge e rovesci soprattutto su Sicilia, Calabria e Lucania, nelle prime ore della giornata anche in Puglia, sul Salento in primis. Fenomeni più intensi attesi sull’isola, anche temporaleschi tra mattino e pomeriggio e localmente accompagnati da grandine. Qualche fiocco di neve sulla dorsale meridionale dai 1300/1600m, a quote superiori sui rilievi della Sicilia e in Calabria sull’Aspromonte, anche se con il passare delle ore i fenomeni andranno attenuandosi favorendo il subentro di una certa variabilità sui settori peninsulari. In serata fenomeni in attenuazione anche in Sicilia a partire da ovest con schiarite in arrivo ed ultimi rovesci sul versante ionico. Temperature in ulteriore diminuzione e ventilazione tesa o forte da nordest, specie sullo Ionio.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: giornata stabile e ben soleggiata sulle regioni del medio Tirreno, con ventilazione moderata o tesa dai quadranti Nordest in particolare su bassa Toscana, alto Lazio e settori umbri. Temperature in calo specie nelle minime, con clima molto fresco al mattino, in particolare sui settori Appenninici; in generale valori sotto la media del periodo. Mare mosso sotto costa, molto mosso a largo.

Commento del previsore Lazio

Correnti da Nordest continuano a dominare la scena sulle regioni del medio Tirreno, determinando giornate dal clima ventoso e piuttosto freddo per il periodo. Mercoledì un nuovo impulso di matrice artica porterà qualche fenomeno fugace sull’alta Toscana e Appennino, con locali rovesci e possibili isolati temporali sui settori occidentali del medio-basso Lazio. Seguiranno un giovedì e venerdì stabili e con sole prevalente. Weekend con bel tempo prevalente salvo la presenza di qualche nube in più, con variabilità instabile nella giornata di domenica su Appennino Umbro-Laziale e basso Lazio, associata a locali rovesci. Temperature in calo specie nelle minime, fredde al mattino in particolare sui settori interni e nei fondovalle appenninici.

(Fonte: 3B Meteo)