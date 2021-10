Pallanuoto Under 20, le azzurre in semifinale ai Mondiali

Netanya – Il primo obiettivo è stato raggiunto. L’Italia è in zona medaglie. Le ragazze di Giacomo Grassi battono Israele 15-9 nei quarti di finale e approdano alla semifinale dei Campionati Mondiali di Netanya. Azzurre sempre avanti e in controllo. Le padrone di casa, che avevano saltato gli ottavi, subiscono il primo stop dopo tre vittorie consecutive nel girone preliminare. L’Italia in semifinale affronterà venerdì 15 ottobre alle 18.00 la vincente di Russia-Spagna (fischio d’inizio alle 19.30).

Il primo break è azzurro con la doppietta di Cordovani in poco più di un minuto e mezzo, a cui replica Israele con la doppietta di Bogachenko. Nel finire di primo tempo Italia di nuovo a +2 con i gol in extra player di Leone e Giustini. Inizia il secondo e arriva un’altra doppietta, quella di Bettini, e la squadra di Grassi allunga a +4. Israele, che finora non aveva avuto problemi nel proprio girone con Serbia, Argentina e Perù, si trova ad affrontare le prime difficoltà. Guadagna tre superiorità numeriche consecutive ma l’Italia difende con ordine; soltanto al terzo tentativo realizza Farkash (3-6). L‘Italia appare in controllo: “ruggisce” con il secondo gol personale di Leone, trenta secondi dopo Bogachenko firma la tripletta sfruttando la decima superiorità (4-7 a metà gara). Nel terzo periodo va a segno anche Iannarelli che mette il sigillo sul 9-5. A quattro minuti dalla fine Yaacobi, l’ultima ad arrendersi, su rigore segna l’ottavo gol per le calottine bianche (8-13). Poi Giustini, premiata come migliore giocatrice e realizzatrice del match (5 gol), rimette le cose a posto con altri due gol e ancora Yaacobi fissa i risultato nei secondi finali.

Programma e risultati quarti di finale – 14 ottobre

16.00 (35) Grecia-Serbia 18-5 (6-1, 3-2, 4-2, 5-0)

17.30 (36) Olanda-Ungheria 12-13 (5-2, 4-5, 1-3, 2-3)

19.00 (37) Israele-Italia 9-15 (2-4, 2-3, 2-4, 3-4)

20.30 (38) Russia-Spagna

Programma semifinali – 15 ottobre (-1 ora in Italia)

Semifinali 5/8 posto

13.30 Serbia-Olanda

16.00 Israele-LG38

Semifinali 1/4 posto

17.30 Grecia-Ungheria

19.00 Italia-WG38

