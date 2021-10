Parità salariale, dopo il Lazio anche la Camera approva la legge

“Siamo arrivati primi, ma per fortuna solo di qualche mese. Finalmente, grazie al grande lavoro della deputata Pd Chiara Gribaudo e di tantissime parlamentari, dopo la Regione Lazio viene approvata anche dalla Camera la legge sulla parità salariale”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

“Ogni uomo, stessa mansione, – spiega la Califano – arriva a guadagnare fino al 45% in più di una donna. Una disparità destinata finalmente a sparire. Non forse oggi, non domani. Ma sparirà.

Il cosiddetto ‘gender gap’ è una tematica sulla quale ci siamo battute fin dal primo giorno di consiliatura regionale. E, grazie a un grandissimo lavoro di squadra, portato avanti da tutte le colleghe d’aula, siamo riusciti, primi in Italia, ad approvare una legge sul cosiddetto sulla differenza contributiva tra uomo e donna, prima firmataria Mattia”.

“Oggi diventa finalmente una materia di carattere nazionale – conclude Califano – . La strada è appena iniziata, ma noi ci siamo”.

