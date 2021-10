Fiumicino – “A seguito delle numerose richieste e segnalazioni, che denunciavano il degrado e l’incuria, fatti di rifiuti e cartacce lasciate ai bordi delle strade a seguito degli sfalci del verde di fine luglio, finalmente questa mattina, 14 ottobre 2021, erano in azione gli operai per restituire al territorio il decoro che merita: sono state ripulite al momento via di Torrimpietra, incluso il Percorso della Salute, e via della Torre di Pagliaccetto“. A dichiararlo in una nota stampa, è Roberto Severini, capogruppo della lista Civica Crescere Insieme.

“Il decoro di cui si è tanto parlato, infatti, è sempre venuto a mancare – spiega il Capogruppo – e la pulizia di oggi testimonia che quello che denunciavamo era vero. In particolare, nel Percorso della Salute, nonostante la presenza della sbarra, erano presenti ancora cumuli di rifiuti abbandonati, a testimonianza che anche quel percorso va rivisto. Così come va posizionata la telecamera di videosorveglianza, menzionata nell’ordinanza del Sindaco che risale ad agosto 2020 con la quale si dava mandato ai vigili per l’installazione, ma di cui ancora non se ne vede traccia“.

“Ringraziamo, quindi, anche se con molto ritardo, l’Amministrazione – conclude Severini – per aver dato seguito alle insistenti richieste e ordinato la pulizia svolta, ma sollecitiamo il Sindaco a passare da queste parti il prima possibile, per verificare il resto del territorio e dare immediatamente seguito all’ordinanza con l’installazione della telecamera nel Percorso della Salute”.

