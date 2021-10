A Fiumicino un palazzo pubblico intitolato a Gino Strada: approvata la mozione

Fiumicino – “È stata approvata in Consiglio comunale la mozione che impegna il sindaco e la giunta a intitolare un un edificio o uno spazio pubblico a Gino Strada, recentemente scomparso”. Lo fanno sapere, in una nota, Barbara Bonanni (LEU) e Paola Magionesi (Pd), prime firmatarie della mozione sottoscritta da tutta la maggioranza.

“Gino Strada era un uomo di pace, lo è sempre stato: un professionista, un medico, un chirurgo che si è speso nei teatri di guerra per aiutare le popolazioni, gli ultimi, le persone in difficoltà – spiegano le consigliere -. Circa 11 milioni sono le persone salvate da quest’uomo e dalla sua ong, Emergency. Il 13 agosto, a pochi giorni dalle sue dichiarazioni preoccupate sulla situazione in Afghanistan, Strada è venuto a mancare. A lui e alla moglie, Teresa Sarti, si deve la nascita di Emergency attraverso cui molti medici hanno garantito cure e soccorso alle vittime di guerra. Ma non solo. Emergency è stata ed è presente anche in molte aree critiche del nostro territorio, quelle in cui lo Stato non arriva e l’assistenza alle persone è carente. L’ong, inoltre, è stata di fondamentale supporto anche durante la fase più acuta della pandemia da coronavirus”.

“Strada ha sempre promosso una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani – concludono -, senza risparmiare critiche, anche durissime, a tutti i governi, a prescindere dal colore politico. Per noi rimane un esempio e un simbolo di umanità. Per queste ragioni, insieme ai colleghi di maggioranza, abbiamo proposto di intitolare un edificio o uno spazio pubblico a Gino Strada, medico e uomo di pace. Sarebbe bellissimo se proprio a lui fosse intitolata la Casa della Salute di Palidoro. Rammarica aver constatato in aula, al momento del voto di questa importante mozione, l’assenza dell’intero centrodestra”.

