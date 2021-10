Ardea, Tari per le utenze commerciali: riduzioni dal 20% al 50%

Ardea – “Oggi scadono i termini per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (Tari) 2021 della prima rata o per chi decide di saldare in unica soluzione” – lo comunica in una nota l’Amministrazione comunale di Ardea.

“Tra le misure adottate da questa Amministrazione per agevolare i cittadini nei pagamenti a seguito dell’emergenza Covid, ci sono la proroga ad oggi, 15 ottobre (la scadenza originaria era il 31 luglio), e la riduzione per le utenze non domestiche.

Infatti, al fine di agevolare la ripartenza delle attività commerciali, si è deciso di ridurre la parte variabile della Tari con tagli che vanno dal 20% al 50%, in base alle diverse tipologie di attività.

Azione fortemente voluta da questa Amministrazione per stare vicino soprattutto a tutte quelle attività che nel corso di questo anno hanno maggiormente sofferto le restrizioni adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica.

Ulteriore vantaggio rispetto allo scorso anno è stata l’introduzione alla fonte dello sconto in tariffa per tutta l’utenza.

Infatti, al contrario dello scorso anno per cui si doveva presentare domanda di agevolazione, quest’anno non è stato richiesto nessun adempimento ai contribuenti già pesantemente colpiti dalle restrizioni subite. Le bollette Tari emesse sono già state mitigate con tale riduzione.

Un’ulteriore azione per agevolare la ripresa commerciale”

