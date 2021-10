Banca Intesa: assunzione di oltre 70 figure

Intesa Sanpaolo, gruppo bancario leader in Italia, assumerà oltre 70 nuove figure tra le quali: Gestori di Filiale, i quali dovranno sviluppare e gestire il portafoglio clienti, relazionarsi con i clienti, lavorare all’interno di un team e di un contesto strutturato per raggiungere gli obiettivi, aggiornarsi costantemente sui trend di mercato e sulle innovazioni; Responsabili del Progetto, che dovranno realizzare e gestire piani di lavoro, gestire progetti in ambito ICT bancario, tenere i rapporti con utenti interni alla banca e con fornitori esterni e presidiare budget e rendicontazione progettuali; Analisti di Affari, che dovranno gestire la relazione dialettica con i colleghi interni ed esterni alla banca, gestire interventi e progettualità per l’evoluzione del core banking system delle altre filiali, valutare le soluzioni IT, redigere i documenti di analisi funzionale e coordinare le attività funzionali cross con le altre aree/uffici; Dirigenti dell’Account di Vendita, che dovranno gestire, monitorare ed analizzare il portafoglio clienti, supportare le varie funzioni nel conseguimento degli obiettivi commerciali, offrire supporto specialistico sia nella fase di vendita che nell’attivazione dei prodotti e servizi e redigere offerte commerciali.

Intesa Sanpaolo è alla ricerca di persone, che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti e che abbiano i seguenti requisiti: curiosità, dinamicità, proattività, capacità relazionali, predisposizione all’attività commerciale, orientamento ai clienti e agli obiettivi, predisposizione al lavoro di squadra, capacità analitiche, organizzative e di problem solving e attitudine alla gestione delle relazioni commerciali.

