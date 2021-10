Albero caduto per colpa del vento, l’autostrada Roma-Fiumicino va in tilt

Fiumicino – Il vento sferza l’autostrada e i rami degli alberi cadono sulla carreggiata bloccando la viabilità, Succede sulla A91 Roma-Fiumicino, al momento chiusa in direzione Fiumicino proprio a causa di un albero caduto sul piano viabile all‘altezza del km 17,500. Il traffico viene temporaneamente deviato al km 16,100 presso lo svincolo “Area Cargo”. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

(Il Faro online)