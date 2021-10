Cassa integrazione,”che fine hanno fatto le 5mila assunzioni promesse nel 2013 da Montino ai dipendenti Alitalia?”

Fiumicino – “All’indomani dell’ultimo volo dell’Alitalia, nostra compagnia di bandiera, e del nuovo inizio con Ita, non possiamo non ricordare le ennesime promesse mai mantenute di questa Amministrazione: correva l’anno 2013 quando il sindaco Montino promise di assumere i 5mila dipendenti in cassa integrazione di Alitalia ed ora ci chiediamo, che fine hanno fatto queste assunzioni?” Lo afferma un comunicato a firma Centrodestra e liste civiche di Fiumicino.

“La cosa più assurda – prosegue la nota – è che tale promessa fu fatta nel corso di un’intervista concessa dal Sindaco a Rai 3, in piena campagna elettorale. Dopo aver ribadito tale promessa anche nel 2018, ci piacerebbe sapere quanto di tutto quello che è stato detto per ottenere consensi elettorali sia stato veramente fatto e cosa si potrà veramente fare per questi lavoratori.

I cittadini che hanno votato l’Amministrazione non dimenticano e se lo fanno, sarà nostro compito ricordare ogni giorno tutto ciò che è stato promesso dal lontano 2013″.