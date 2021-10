Dramma a Latina: costretta a fuggire con i figli per non essere più picchiata dal compagno

Latina – Nella serata di ieri, a Latina, i carabinieri del comando stazione di Borgo sabotino a conclusione di particolare attività investigativa davano esecuzione al fermo di indiziato di delitto emesso dal Procuratore Aggiunto Carlo La Speranza presso la locale Procura della Repubblica nei confronti di un 33 enne del capoluogo ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini del personale dell’Arma hanno avuto inizio tempestivamente in conseguenza della denuncia presentata dalla vittima sottoposta a violenze da parte del convivente, sino ad essere costretta ad abbandonare con i propri figli, l’abitazione familiare. Le risultanze delle attività di polizia giudiziaria svolte dall’Arma consentivano di acclarare nei confronti dell’uomo, gravi indizi di colpevolezza relativamente al delitto in parola, consentendone l’arresto ed il trasferimento presso la casa circondariale di Roma – Regina Coeli.

L’operazione di p.g. conclusasi nel più breve tempo possibile, grazie anche alla sensibilità della Procura della Repubblica presso il tribunale di Latina, rientra nella complessa strategia di prevenzione e contrasto ai reati di genere, attentamente coordinata dal comandante provinciale col. Lorenzo D’Aloia, che ha dato massimo impulso ai comandi dipendenti affinché i soggetti coinvolti in queste drammatiche vicende siano tutelati adeguatamente, predisponendo servizi e strutture di protezione per le vittime e la necessaria fermezza verso i persecutori, ottimizzando i tempi e le modalità delle indagini.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

