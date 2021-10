Expo Dubai 2020, l’Italia Team protagonista con Conyedo e Di Costanzo

L’Italia Team sbarca all’Expo di Dubai 2020. I medagliati azzurri a Tokyo 2020 hanno visitato questa mattina il padiglione dell’Italia all’Esposizione Universale in corso nel Paese arabo, alla presenza del commissario generale dell’Italia a Expo, Paolo Glisenti e al Console italiano a Dubai, Giuseppe Finocchiaro. Nel corso della visita, nell’anfiteatro del padiglione, è andato in scena il primo appuntamento con Italian Dialogues, il format in programma per tutto il periodo dell’Expo, in cui le eccellenze dello sport azzurro raccontano la loro esperienza ai Giochi di Tokyo 2020, edizione in cui l’Italia ha collezionato il record di medaglie (40 totali).

Ad inaugurare gli incontri sono stati Giorgia Bordignon, argento olimpico nel sollevamento pesi (categoria 64 kg) (leggi qui) e le due medaglie di bronzo Abraham Conyedo, lotta libera (97 kg) (leggi qui) e Marco Di Costanzo (canottaggio) sul terzo gradino del podio con il quattro senza (leggi qui).

Nel pomeriggio i medagliati italiani, dopo una visita ai vari padiglioni di Expo, hanno partecipato a “Per Gioco, per Sport”, un’attività multidisciplinare realizzata sull’esperienza dei Centri Coni, curata dai tecnici Patrizio Oliva, campione olimpico di pugilato a Mosca ’80, Pietro Roca (Sollevamento Pesi) Aron Caneva (Lotta), Massimo Serafini (Bocce), coordinati da Gianfranco Puddu, docente formatore nazionale sull’attività sportiva giovanile del Coni e dedicata all’orientamento e alla pratica dello sport attraverso il gioco e la multidisciplinarità per i bambini tra i 5 e i 14 anni.

I giovani hanno avuto anche l’opportunità di provare il Tem (Test di Efficienza Motoria) ideato in collaborazione con l’Istituto di Scienza dello Sport del Coni, rappresentato a Dubai da Francesca Ambruoso,un progetto di ricerca sulla pratica sportiva giovanile in Italia. (coni.it)

