Fiumicino tra i primi 10 Comuni d’Italia per l’uso della piattaforma Pago Pa

Fiumicino – “Siamo molto soddisfatti dei dati che riguardano l’uso della piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione PAGO PA”. A parlare è l’assessora all’Innovazione Tecnologica Anna Maria Anselmi. “Le nostre cittadine e i nostri cittadini si sono adattati molto velocemente al nuovo sistema di pagamento – spiega Anselmi -. A dimostrarlo sono i dati statistici rilevati secondo i quali il nostro Ente è tra i primi 10 comuni Italiani per l’utilizzo di PagoPA”.

“L’esame dei dati prende come valore di riferimento il rapporto tra il numero di pagamenti ed il numero di abitanti per i comuni con più di 50.000 abitanti – spiega il dirigente dell’Innovazione Tecnologica, dr. Emilio Scalfarotto-. Dall’inizio dell’anno all’inizio di ottobre, abbiamo registrato 100.000 pagamenti tramite PagoPA. In sostanza, per 100.000 volte i nostri concittadini hanno pagato rimanendo comodamente a casa propria. Questo dimostra un’efficienza pari al 90% e contiamo di arrivare a oltre 120.000 pagamenti entro la fine del 2021”. “I dati riportati ci confermano, pertanto, che i cittadini del territorio considerano tale servizio efficace, semplice ed utile” conclude Scalfarotto.

