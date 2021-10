Ieva (M5s): “Non lasceremo indietro nessuno”

Ostia X Municipio – “Il nostro lavoro non finisce con il fine mandato, i progetti e i finanziamenti che abbiamo approvato avranno effetto anche sugli anni a seguire” – a parlare è Alessandro Ieva del Movimento 5 Stelle nel Municipio Roma X.

“Per noi contano le persone e il loro benessere e per questo abbiamo voluto garantire in modo responsabile i servizi a prescindere da chi governerà il Municipio X.

Oggi voglio parlarvi del progetto “Partiamo da zero 0” che prevede servizi di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare per nuclei con minori 0-3 anni.

Tutto parte dalla misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, il Reddito di Cittadinanza. Sono 6.302 le domande RdC ad oggi afferenti al Municipio X.

In questo ambito ragioniamo sul potenziamento dei servizi e degli interventi di contrasto alla povertà.

Sono € 102.380,95 i fondi a disposizione per il progetto ‘Partiamo da zero 0” i cui servizi avranno durata di 12 mesi.

L’idea è di rendere fruibile le opportunità nei contesti di vita quotidiana delle famiglie attraverso interventi di sostegno alla genitorialità, di affiancamento nella cura dei figli in ambito sia educativo e sia psicologico, la diffusione delle opportunità e di risorse a sostegno delle famiglie nonché la prevenzione di situazioni di disagio per le famiglie che vivono all’interno di contesti socio economici complessi.

Sul sito di Roma Capitale, nella sezione dedicata ai bandi del Municipio X, è pubblicata la manifestazione di interesse propedeutica alla attivazione della scelta del contraente. La misura del Reddito di Cittadinanza sta dando una importante e chiara risposta alle richieste di prima necessità”.

