Il Mortadella Days 2021 fa tappa a Roma: ecco dove e quando

Roma – Considerato oramai il salume italiano più famoso della gastronomia italiana, la mortadella Bologna è un punto fermo dell’eccellenza emiliana, con una secolare storia alle spalle. Un prodotto unico nel suo genere, per la qualità delle materie prime e delle tecniche di produzione. Molto apprezzata dal consumatore è sempre presente sulle tavole italiane e ben si sposa con una grandissima gamma di ricette della nostra tradizione culinaria, conquistando sia grandi che bambini.

Dopo Milano, dove ha fatto tappa lo scorso weekend, ora è la volta della capitale a celebrare tutta la bontà di questo gustoso insaccato, prima che il 24 ottobre torni a casa con l’ultima tappa nella sua Bologna. Un evento da non perdere dunque, a Roma il 16 e 17 ottobre 2021, in una location mozzafiato che solo la città eterna poteva offrire, il magnifico belvedere del Gianicolo, in Piazza Garibaldi, dove ci sarà un truck con hospitality dentro al quale si potranno scoprire storia, curiosità e segreti sul salume più amato d’Italia.

Nelle due giornate, a cadenza di orario prestabilito (consultabile sul sito dedicato) si svolgeranno vari showcooking, masterclass e aperitivi a base dello storico prodotto, ai quali è però richiesta la prenotazione per la partecipazione, causa contingentamento per le restrizioni Covid.

I protagonisti della manifestazione che condurranno i vari appuntamenti saranno delle rinomate celebrità del settore, da Sonia Peronaci, famosa foodbogger, scrittrice e fondatrice di GialloZafferano, Marcello Ferrarini, definito “Il Chef” e volto noto di Gambero Rosso Channel, Daniele Reponi, il “Re dei panini” o “Non Chef” dello storico programma La prova del Cuoco, e poi Marisa Maffeo, chef e finalista di Masterchef e infine Marcello Ferrarini feat. Franz Ciampi, co-autori e co-conduttori da anni del “The Mortadella Bologna show”.

Inoltre il “Mortatadella Days Roma 2021” sarà anche solidarietà: chiunque acquisti presso lo stand dell’evento un panino con la Mortadella Bologna contribuirà alla raccolta fondi destinata alla Onlus “Cucine Popolari di Bologna”; che ogni giorno si occupa di fornire un pasto caldo ai meno fortunati.

