Masi (FdI): “Solidarietà a Michetti, invito la sinistra a un maggiore senso di responsabilità”

Ostia – “Solidarietà al candidato Sindaco del centrodestra unito Enrico Michetti per il vile attacco al Comitato Elettorale di via Malfante da parte di estremisti di sinistra (leggi qui). Il clima che si è creato durante questa campagna elettorale è molto pericoloso e rischia di farci tornare indietro di anni. Si sarebbe dovuta concentrare la campagna elettorale sui temi cari ai cittadini e sui programmi, invece c’è stata una caccia alle streghe tesa solo a screditare l’avversario e a delegittimarlo“.

Lo dichiara in una nota il consigliere di FdI del X Municipio e candidato al Consiglio Comunale Mariacristina Masi, che aggiunge: “La verità è che il PD non ha ancora imparato che le elezioni si vincono nelle urne e cerca sempre espedienti per fare fuori il concorrente. Ci appelliamo al senso di responsabilità degli esponenti della sinistra al fine di stemperare l’odio fomentato in questi giorni. Lasciamo che i romani scelgano con serenità chi dovrà governarli e che sia unanime la condanna verso tali spregevoli gesti”.

(Il Faro online)