Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un fronte di origine artica ha fatto irruzione sull’Italia nella giornata di mercoledì e ha raggiunto le nostre regioni meridionali generando giovedì un vortice di bassa pressione sullo Ionio. Sarà ancora in grado di interessare parte delle regioni meridionali in giornata, con piogge e rovesci soprattutto in Sicilia, già coinvolta da pesanti condizioni di maltempo. Ma il graduale allontanamento del vortice verso la Grecia favorirà l’attenuazione del maltempo sull’estremo Sud Italia, mentre sulle altre regioni le condizioni sono già in miglioramento per l’espansione di un campo di alta pressione dall’Europa occidentale. Con tali presupposti la giornata di venerdì si presenterà più stabile e soleggiata sullo Stivale, ad eccezione di una residua variabilità su regioni ioniche e Sicilia, con gli ultimi piovaschi.

METEO VENERDÌ 15 OTTOBRE. Residua variabilità interesserà le regioni ioniche e Sicilia, in particolare le aree settentrionali dell’isola, dove nelle prime ore della giornata è atteso ancora qualche rovescio, destinato ad attenuarsi ed esaurirsi con il passare delle ore. Sul resto d’Italia il tempo si manterrà più stabile e soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulle regioni adriatiche e Liguria e il passaggio di nubi alte e sottili al Nord e sull’alto Tirreno. Venti tesi settentrionali, forti sullo Ionio, temperature in ripresa nei massimi al Centro-Nord, minime ancora in calo con possibili gelate notturne fin verso i 400/600m sulle vallate alpine orientali.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: ancora una giornata stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, con clima freddo al mattino specie nei fondovalle appenninici riparati dal vento, qui con minime prossime a 1-3°C; transito di innocue velature nel corso dl giorno tra Toscana ed Umbria, e di nuovo in serata sui settori della medio-alta Toscana, stavolta più estese ma senza precipitazioni. Venti a tratti moderati da Nordest, specie su alto Lazio, bassa Toscana e settori costieri. Mare poco mosso o mosso sotto costa, molto mosso a largo.

Commento del previsore Lazio

Correnti da Nordest continuano a dominare la scena sulle regioni del medio Tirreno, determinando giornate dal clima moderatamente ventoso e anche piuttosto freddo per il periodo. Le giornate di giovedì e venerdì si presenteranno stabili e ben soleggiate. Weekend con bel tempo prevalente salvo la presenza passeggera di velature talora estese nella giornata di sabato, e qualche nube in più nella giornata di domenica su Appennino e basso Lazio; possibili isolati e brevi spunti piovosi sui crinali del basso Lazio. Temperature in calo specie nelle minime, in corrispondenza di un attenuazione graduale dei venti; risulteranno fredde al mattino in particolare nei fondovalle appenninici, con valori localmente prossimi a 1-3°C.

(Fonte: 3B Meteo)